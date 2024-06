HÜVASTI | Ühe ajastu lõpp. Tallinn likvideerib kõik „sarvedega“ trollid, üle saja juhi peab leidma uue töö

Fortele teadaolevalt on Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) langetanud otsuse eemaldada trollid liinidelt ja asendada need ajutiselt bussidega juba selle aasta 1. novembrist. Bussid jäävad trolliliine teenindama seni, kuni saabuvad uue põlvkonna akutrollid.