Kokkumäng Harku vallas: Saku Õlletehas sai kogu Vääna-Jõesuu ranna (väidetavalt) tasuta oma reklaamidega üle uputada

Suvitajad on kindlasti märganud, et Harjumaal asuva Vääna-Jõesuu ranna kõik riietuskabiinid on kaetud Saku Õlletehase uhkete joogireklaamidega. Paraku viitavad kõik asjaolud sellele, et plakatid on sinna üles pandud salakokkulepete alusel, mis on jätnud kohaliku omavalitsuse reklaamimaksuta ja konkurendid pika ninaga.