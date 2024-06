KÄED ROOLILE | Ford E-Transit – elektriline kaubik on muutunud juba täiesti mõistlikuks mõtteks

Selle pikkuseks on lausa 5,98 meetrit (teljevahe 3,75 meetrit), mis tähendab, et kaubanduskeskuse parklas tuleb alati arvestada sellega, et enda alla tuleb võtta poolteist otsakuti asuvat parkimiskohta. Täismass on kaubikul 3500 kilogrammi, kandevõime näiduks 750 kilo ja mahutavuseks 15 kuupmeetrit. Seega on vaid väiksem kandevõime see, mis masinat diisel-Transitist nende näitude osas eristab (ICE-versioonil on kandevõime kuni 2,4 tonni).