INTERVJUU | Eesti ettevõte plaanib hakata pakkuma kosmoseteenuseid kõrgusel, kus seda ei tee keegi teine

Ettevõtte kaasasutaja Rauno Gordon räägib intervjuus Fortele, et sihiks on võetud stratosfäär ning eesmärk on luua võimalused just sealt hakata pakkuma selliseid teenuseid nagu internett, Maa seire või teaduslikud eksperimendid.

Vaala arendatav platvorm aitab seejuures vähendada kosmoseprügi, sest kõik kõrgustesse saadetavad asjad tuuakse sealt ka tagasi. Lahendus kaotab ka poliitilise ja majandusliku sõltuvuse paarist suurest tegijast, kes selliseid teenuseid pakuvad – see on lihtsalt palju kättesaadavam.

Teie ettevõte kannab nõme Vaal Airships – millest tuleb sõna Vaal?

Meil oli juba aastaid tagasi mõte, et stratosfääris lendav droon on tõenäoliselt dirižaablikujuline – kerget gaasi täis suur lendav laev. Kuna ta on suure vaala kujuline ja inglise keeles meenutab kõlaliselt samuti vaala, siis saigi see nimi valitud.

Oleme harjunud, et Euroopa satelliidid saadetakse tavaliselt kanderaketi Vega küljes Prantsuse Guajaanas asuvalt kosmodroomilt hirmkalli raha eest kosmose poole teele, mingil hetkel need vabanevad, ja kui hästi läheb, siis saame orbiidile jõudud seadmega ka ühenduse. Teie plaan on hakata pakkuma hoopis teistsugust lahendust?

Kaugem eesmärk on luua stratosfääris lendav droon, mis püsib seal kaua. Ta suudab seal pakkuda väga palju teenuseid, olgu siis kõrgresolutsiooniga seiret või 5G- ja 6G-sidet laiadele maa-aladele.

Sellele eelnev lühem, kaheaastane projekt on eesmärgiga luua platvorm, mille saadame ühekordse paarimeetrise läbimõõduga õhupalliga üles. See kannab endaga kaasas propelleriteta mudellennuki kujulist drooni, mis laseb õhupalli küljest lahti ja liugleb sealt kodusele heinamaale.

Selle liuglemise käigus saame juba katsetada klientide kaameraid, raadiosüsteeme, uusi kosmosetehnoloogiamaterjale. Paarkümmend sekundit kestab ka vabalangemine ning selle käigus saame täiesti katsetada kosmosetingimusi.

See artikkel on avatud vaid tellijatele. NB! Kui oled tellija, siis palun värskenda veebilehte või pöördu klienditeenindusse Oled juba tellija? Logi sisse Mis on Delfi Kogupakett? Tutvu maksevõimalustega