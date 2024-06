„Venelased tulistasid selle välja võib-olla kogemata.“ Mis tabas tegelikult Sevastopoli randa ja seal olnud inimesi?

Venemaa välisministeerium teatas, et kutsus Sevastopoli rünnaku tõttu aru andma Ameerika suursaadiku Lynne M. Tracy. Pühapäeval hukkus Krimmis neli inimest ja üle 150 sai vigastada. Kreml süüdistab Ukraina armeed Ameerika relvadega raketilöögi andmises. Moskva ähvardas Washingtoni kättemaksuga selle eest, et Ameerika on lubanud oma relvi kasutada Venemaa territooriumi vastu, milleks Kreml loeb ka Krimmi, kuigi rahvusvaheline üldsus tunnustab seda Ukraina osana.