Mürasummutus ja bassihelide võimsus – Huawei FreeBuds 6i klapid üllatavad mitmekülgsusega

Kuigi mürasummutuse funktsioon avaldab muljet, valitakse kõrvaklapid siiski eelkõige nende heliliste omaduste järgi. Olgu tegu kas mõnusa suvehiti, rütmika funk-loo või melanhoolse retrokaga, muudavad selle dünaamiliseks põnevad bassikäigud ja basstrumm, mille mahamängimiseks on vaja tasemel bassisüsteemiga klappe. Selles osas vastab FreeBuds 6i täielikult ootustele ning täidab ka suurimate bassinautlejate soovid. Uued 11 mm neljamagnetilised dünaamilised draiverid ja nendele omistatud Hi-Res Audio ehk kõrge eraldusvõime sertifikaat tagavad, et klapid on võimelised tekitama kuni 14 Hz tugevust bassi.

Pärast tööpäeva lõppu kontoriuksest välja astudes satud hoobilt kärarikkasse linnaruumi, kus inimeste jutt, kajakate kisa ja trammiliinide vilin täidavad suure osa kuulmisulatusest. Sellest eraldumiseks olen varem teiste tootjate klappe kasutades pidanud panema käima muusika ning keerama selle paar nõksu valjemaks, et taustamüra esile ei tikuks. FreeBuds 6i puhul seda aga tegema ei pea. Piisab vaid klappide kõrva asetamisest ja kui mürasummutuse funktsioon on aktiveeritud, siis muundavad klapid kogu linnaruumi müra ühtlaseks imevaikseks suminaks, mis laseb meeltel puhata. Eriti võimsat efekti kogesin vihmasel päeval, kus mürasummutuse lahendus muutis paduvihma ja vihmase liikluse helid justkui üksikuteks kraanist tilkuvateks veepiiskadeks. Kui panna klappides käima veel ka muusika, tekib suisa ebamaine tunne, sest kuigi võid viibida tipptunnil keskse magistraali ääres, oleks kuulmismeel justkui kuskil kaugel mujal.

Mürasummutusele on Huawei oma FreeBuds 6i puhul pannud tõesti lõviosa rõhust. Huawei sõnul jälgib klappide tarkvara väliskeskkonna müra iga 2,6 mikrosekundi järel ja kohandab oma parameetreid umbes sekundi jooksul, et kvaliteetne mürasummutus ei katkeks ühelgi ajahetkel. Ja see ei katke tõesti.

Huawei reklaamib neid juhtmevabu kuulareid kolme peamise argumendiga: intelligentne mürasummutus, tugeva bassiga kõrgekvaliteediline heli ja märkimisväärne 35-tunnine aku kestvus. Tuleb nõustuda, et tegemist ei ole vaid suusoojaks öelduga, vaid nendel väidetel on tõsi taga.

Ent need on pelgalt numbrid, mis täit pilti ette ei mana. Kuigi sõnade abil on raske bassisüsteemi võlu edasi anda, võib FreeBuds 6i bassivõimekust võrrelda tundega, nagu oleksid live-kontserdil peakõlari läheduses, ent siiski mugaval kaugusel, et detsibellid häirivalt kõrgele ei kerkiks. Parima kuulamiskogemuse saamiseks soovitan tõmmata telefoni Huawei AI Life’i rakenduse, kust saad aktiveerida mürasummutuse režiimi, mis aitab bassisagedusi kõige efektiivsemalt esile tuua. Lisaks on võimalik samaaegselt aktiveerida ka režiim bass boosted, kui on soov nautida oma parimas mahlas näiteks mõnda tummist DnB lugu.

Kuid rakendusel on teisigi funktsioone peale bassi võimendamise. Vaikimisi on sätestatud baasseadistus (default mode), aga valida saab ka näiteks režiimide treble boost ja voices vahel, millest viimast on eriti hea kasutada selliste maailmatasemel vokalistide nagu Adele ja tema kõrgete nootide kuulamiseks. Mürakontrolli sektsioonist saab mürasummutuse asemel valida ka režiimi awareness, mille kasutamisel ulatub väliskeskkonnas toimuv natuke rohkem kõrva, kuid mis pakub siiski tasemel helikvaliteeti.

Tippkiirusel joostes klapid kõrvast ei kuku

Kõrvasiseste juhtmevabade klappide puhul on üheks tähtsaks omaduseks nende mugavus. Klapid võivad küll väga head häält teha, kuid kui need ikkagi liikumisel kõrvas ei püsi, siis pole sellest suurt kasu. Seetõttu on hea, et FreeBuds 6i klappidel on otsas silikoonist kõrvaotsikud, mis on karbis kaasas kolmes erinevas suuruses. Vahetasin enda M-suuruses otsikud kohe alguses mugavalt S-i vastu ja pärast seda ei pidanud kordagi muretsema, ega klapid kõrvast välja ei kuku.