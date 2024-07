KUULA | „Olukorrast digiriigis“: tehnoloogilised vidinad teavad tegelikult kogu aeg, mida me teeme

Kuna kogu maailm on aktiivselt liikumas digitaliseerimise suunas, on tekkinud olukord, kus enamik inimesi ei saa isegi enam aru, millistele süsteemidele nad nutiseadmeid kasutades pidevalt ligipääsu lubavad. Oleme ilmselt kõik mõne äpi või nutiseadme kasutustingimusi aktsepteerinud, ilma neid reaalsuses läbi lugemata. Iseenda turvalisuse tagamiseks tasub vaadata üle oma telefoni rakendused ja missugusele infole neil ligipääs on.

CybExer Technologies operatsioonide juht Aare Reintam usub, et ka 5-10 aasta perspektiivis ootab meid ees meeletu tehnoloogiline hüpe. Kui ühtpidi on digitaliseerimine suur abimees ja lihtsustab tohutult inimeste tööd, seab see meile ka omajagu piiranguid. Kuna digisüsteemid on laiaulatuslikult seotud pea kõigi eluvaldkondadega, põhjustaks õnnestunud küberrünnak meie riigis teenuste kvaliteedi drastilise languse.