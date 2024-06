„F-16 võib traagiliselt lõpetada.“ Miks ei antud Ukrainale Rootsi hävituslennukeid Gripen, mida osa eksperte paremaks peab?

Alates sellest, kui Vene väed 24. veebruaril 2022 Ukrainasse tungisid ja sai selgeks, et see sõda ei kesta ei kaks nädalat ega ka kaks kuud, on olnud teada, et Ukraina vajab lääne sõjalennukeid. Need lennukid, mille Ukraina 1991. aastal iseseisvudes Nõukogude Liidult päranduseks sai ja millest osa 2022. aastal veel teenistuses olid, pole oma ülesannete tipul. Ukraina jaoks on proovitud kokku koguda Euroopas olnud Nõukogude päritolu sõjalennukeid, ent ka need on üldjoontes vananenud ja piiratud funktsioonidega. Kuid mis kõige tähtsam – neid on järel väga vähe ja ilma Venemaa lennukitehasteta on neid raske rivis hoida.