Loomade homoseksuaalset käitumist täheldatakse palju tihedamini, kui seda avalikustatakse

Juba 1911. aastal leidis Scotti Antarktikaekspeditsiooni uurija tõendeid homoseksuaalsest käitumisest Adélie pingviinide seas. Seda peeti aga sel ajal liiga šokeerivaks, et avaldada, seega läks veel 50 aastat, enne kui see teaduskirjanduses avalikustati.

Täna on sellistest käitumistest loomadel teatatud mitmete liikide puhul, kuid uus analüüs näitab, et teadlased avastavad sellist tegevust tihti, kuid avalikustavad palju harvem.

„See näib olevat tingitud teadlaste arusaamast, et samasooliste seksuaalkäitumine on väga haruldane. Me leidsime aga, et meie uuringus osalejad täheldasid seda sageli,“ ütles uuringu juhtivautor Karyn Anderson.

65 teadlasest, kes töötasid 52 erineva liigiga, oli 77% täheldanud samasoolist seksuaalset käitumist, näiteks pealeronimist või suguelundite stimuleerimist, kuid ainult 48% oli andmeid kogunud ja vaid 19% oli oma tulemused avaldanud, selgub ajakirjas PLOS One avaldatud uuringust.

Teatud liike nagu pingviinid ja jaapani makaak näidatakse küll tihti homoseksuaalse käitumise näitena loomade seas, kuid neid esitletakse pigem eranditena. Hiljutine analüüs näitas, et analüüse on tehtud mitmete liikide puhul, mida avalikustatud pole, nende hulgas paljastuhnurid, oravad, mangustid, ninakarud ja mitmed ahviliigid.

Andresoni sõnul toitis arusaam, et homoseksuaalne käitumine on loomade seas harv nähtus, narratiivi, et see on inimeste puhul ebaloomulik.

„Ma arvan, et seda tuleks parandada,“ ütles ta. „Üks asi, mida minu arvates võime kindlalt väita, on see, et homoseksuaalne käitumine on loomariigis laialt levinud ja loomulik.“

Vastajad ütlesid, et sotsiaalpoliitilised probleemid ei mõjuta neid, kuid paljud märkisid, et ajakirjad näivad olevat anekdootiliste aruannete avaldamise suhtes erapoolikud võrreldes süstemaatiliste uuringutega.