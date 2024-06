INTERVJUU | Ukraina poliitik Borõslav Bereza: sõda on Zelenskõi kaaslaste jaoks ootamatult kasulik olnud

Esmaspäeval lükkasid võlausaldajad tagasi Ukraina ettepaneku Ukraina võlad ümber struktureerida. Bloombergi teatel palus president Zelenskõi, et laenajad nõustuksid kahjumiga „Ukraina aitamise nimel“. Kõnelused algasid kuu alguses ja erapangad kirjutasid esmalt alla nõusolekule, et nendest kõnelustest ei lekiks avalikkuse ette „delikaatset infot“. Ukraina tahab, et tema vana võlg maha kantaks ja selle asemel hakataks välja laskma uusi laenuobligatsioone. Võlausaldajad andsid sõja alguses Kiievile kaheaastase maksemoratooriumi, kuid see aeg peaks lõppema tänavu augustis. Senised ümberstruktureerimise üle peetud läbirääkimised on peegeldanud välisinvestorite sügavat umbusku sõja käigu ja Ukraina majanduse vastu.