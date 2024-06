Ukraina on pikisilmi oodanud hävituslennukeid F-16, aga nende üleandmise tähtaega on eelmise aasta lõpust saadik pidevalt edasi nihutatud. Mõned Ukraina poliitikud süüdistavad Bideni administratsiooni, et Valge Maja katsub lennukite üleandmist meelega saboteerida.

Ukraina ülemraada relvastuse ja laskemoona komisjoni esimees Oleksandra Ustinova teatas 17. juunil väljaandes The Times, et Valge Maja venitab tahtlikult Ukraina pilootide väljaõpetamisega ja seetõttu on Ukrainale lubatud palju rohkem lennukeid, kui on lähemal ajal piloote, kes nendega lennata saavad. Ustinova kinnitab, et praegu on 12 Ukraina pilooti väljaõppel Taanis ja kaheksa Ameerika Ühendriikides Arizonas. Kolmandat Ukraina pilootide treeningprogrammi Rumeenias pole isegi alustatud ja see on Ustinova sõnul ameeriklaste poliitiline otsus.