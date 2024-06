Õpetaja Kairi: mind üllatab, kui palju saab õpetaja noore inimese tuleviku jaoks ära teha

Reaalaine õpetamisel ja õppimisel tekib palju emotsioone, eriti suurt tunderohkust kannab endas matemaatika. „See on õppeaine, mis nõuab enamjaolt pingutamist. Tunnist puudumisel või teema omandamata jätmisel tekib teadmistelünk, mis raskendab edasijõudmist,“ võtab Kairi lühidalt kokku. Ta on täiesti veendunud, et matemaatilist kirjaoskust on võimalik arendada, ja talle teeb rõõmu, kui ta saab õpilastele anda eluks kaasa matemaatikapädevuse. „Kõige rohkem inspireerib ja motiveerib mind see, kui õppija on 10. klassi astudes kehvade matemaatiliste oskustega ja teeb gümnaasiumi lõpuks suure arenguhüppe.“ Selle arengu jälgimine ja toetamine on see, mis Kairit õpetajatöös toetab ja toidab. Ta veab eest ka Viimsi Gümnaasiumi projekti „Matemaatika 2.0“, kus tehakse tavapärase metoodika asemel matemaatilist arutlusoskust ja analüüsivõimet treenivaid ja toetavaid ülesandeid, mis aitavad jõuda matemaatika mõistmiseni ning toetavad loomingulist lähenemist. „On tähtis, et õppijatest saaksid isemõtlejad ja -tegutsejad, mitte lihtsalt vilunud mudelite äralahendajad,“ lisab Kairi.