Kohv vähendas riski ära surra: mida näitas uus uuring?

Teadlased selgitasid artiklis, et kohvi mittejoojatel, kes istuvad päevas kuus tundi või rohkem, on 58% suurem tõenäosus surra mis tahes põhjustel kui neil, kes istuvad vähem kui kuus tundi päevas. Ja see viitab nii istuva eluviiside riskidele kui ka kohvi joomise eelistele. WP-s ilmunud analüüsis kirjutas Zhou, et see võrdlus valiti, kuna hõlmas kahte kõige riskantsemat ja kahte kõige vähem riskantsemat käitumist.