Ilmateadlane Ain Kallis: viimase pooleteise sajandi jooksul on vaid kolmandik jaanipäevi olnud vihmased

Jälle saabus sünoptikuile-ilmatarkadele aasta põnevaim aeg: milline ilm tuleb jaanipühadel, kas lähevad ennustused täppi… Jaan avab taevaluugid, teab Nõo kandi rahvas. Üldiselt arvatakse, et pühadel ilma kõva vihmata ei pääse. Mida ütleb statistika? Tartu ilmajaama pika, 157-aastase vaatlusrea alusel võib väita, et vähe korralikumat vihma, üle 1 mm, on sadanud vaid 53 aasta jaanilaupäeval (kogu päeva jooksul, mitte ainult tähtsal õhtul!), seega pea kolmandikul suvedel, veidi tibutanud (0,1 mm) on aga 47% juhtudel.