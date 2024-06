KUULA | „Istmesoojenduse“ 202. osa: Euroopa Liit ja Hiina on kaubandussõja lävel

Reisiteemasid on ses saates lausa kaks - Veli käis Soomes Ahvenisto ringrajal uue Hyundai Ioniq 5 N-iga sõitmas ning Indrek ja Vladimir tegid Eestile elektriautoga tiiru peale .

Esimene suur uudis on see, et riigikogu kiitis automaksu eelnõu heaks. Eelmise lugemisega võrreldes suuri sisulisi muudatusi ei sündinud, kuid käime maksu sisu siiski üle.