„Tekitavad ainult probleeme juurde, mitte ei lahenda neid!“ Mis on Ukrainale lubatud Prantsuse sõjalennukitega väga valesti?

Ukraina õhujõud on viimastel nädalatel saanud mitu huvitavat pakkumist, mis on seotud Prantsusmaal toodetud sõjalennukitega. Emmanuel Macron teatas seni täpsustamata hulga Mirage 2000 hävitajate saatmisest Ukrainasse enne selle aasta lõppu.

Hävitaja Mirage 2000-5 on 2000C versiooni täiustus, kuid see modifikatsioon on endiselt vanim Prantsuse õhujõududes kasutusel olnud lennuk. Peaaegu 25 aastat teeninud lennuk pole kaugeltki nii võimas kui uus Dassault Rafale, mis peaks 2030. aasta lõpuks kõik Prantsuse õhujõudude Mirage’id välja vahetama. Kuid see pole kaugeltki ka lootusetult vananenud lennuk.