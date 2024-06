TESTISIME MURUNIIDUKIT | Sõltuvust tekitav satelliidipõhine täisautomaat Husqvarna Automover 410XE Nera

Selle niidukimudeliga siiski saab kasutusele võtta ka kaableid. Seda kohtade tarvis, mis on väga suure ja tiheda puuelehestiku varjus. Testimiseks kasutatud aias oli selliseid alasid vaid üks: mõned ruutmeetrid alal, mis jäid nii suure tamme kui katuseräästa alla – seal kippus niiduk tõesti jääma teinekord satelliite otsima ning pikas perspektiivis oleks mõistlik see ala piirata kaabliga, et niiduk seal ära ei eksiks.

Mis mulle endale väga meeldis, on see, et niidukil on all kaks terade komplekti. Üks on põhilise töö tegemiseks ja teine – nimega EdgeCut - käivitatakse juhul, kui niiduk on tuvastanud ja pähe õppinud muru ja sillutise või peenra piirde koha: seal võtab ta kasutusele äärelõikuri ja asub kohapeal keerutades – saba ette lükates - ka seda äärt madalaks niitma: