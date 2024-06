Kolmandik Eesti elanikest vahetab oma telefoni uue vastu alles pärast seda, kui vana rikki läheb: pakutakse kvaliteetsete seadmete täisteenusrendi võimalust

iDeal Groupi CEO Antti Adur ütleb, et just need suunised ja ostjate muutuvad harjumused on tekitanud eestlastes huvi seadmete tellimise vastu läbi Smart Deali täisteenusrendi.

Kasvab armastus tehnoloogiate vastu

Tänavu Balti riikides läbi viidud uuringust* selgusid tarbijate tehnoloogiate ja nutiseadmete kasutamisega seotud vajadused. Uuring näitas, et suurem osa Eesti elanikkonnast – 36% – uuendab nutitelefoni alles siis, kui see on katki või kaduma läinud.

Lisaks vahetab 24% elanikkonnast oma telefoni iga 4–5 aasta tagant ja veel 21% teeb seda iga kolme aasta tagant. Kuigi eestlased uuendavad oma telefone harvemini kui näiteks leedulased, on A. Aduri sõnul huvi tehnoloogia vastu aina kasvamas.

„Ning veel 11% Eesti elanikest uuendab oma seadmeid igal aastal või iga kahe aasta tagant. Eesti elanike huvi tehnoloogia vastu kasvab üha ning soov uuendusi teha suureneb, et globaalsetest trendidest mitte maha jääda. Elanikud uuendavad oma nutitelefone mitte ainult siis, kui need rikki lähevad, vaid ka seetõttu, et nad ei ole enam rahul olemasoleva funktsionaalsusega ja soovivad proovida uuendusi. Eesti elanikud on tehnikafännid, kuid samuti tahavad nad teha rahaliselt kasulikke otsuseid, mistõttu pööravad üha rohkem tähelepanu Smart Deali teenusele,“ räägib A. Adur.

Eelistatakse raha säästa

Samuti näitas uuring, et eestlased soovivad uue seadme ostmisel raha säästa. 64% vastajatest kulutab uue telefoni soetamiseks alla 600 euro. Siiski ei hoia raha kvaliteedi arvelt kokku ülejäänud inimesed, kui nad rahuldavad oma soovi omada uusimat tehnoloogilist kogemust.

„Rohkem kui kolmandik – 36% – Eesti elanikest on uue seadme ostmisel nõus maksma 600–1300 eurot. Selline on tipp- ja esmaklassiliste nutitelefonide hind. Sarnane on olukord ka teistes Balti riikides,“ väidab A. Adur.

Eksperdi arvates tunnevad Eesti elanikud tõesti üha suuremat huvi uusimate tehnoloogiate vastu ja koguni 26% elanikkonnast kasutab nimelt Apple`i nutitelefone – see on kõigist Balti riikidest kõige rohkem.