Rituaalide ohvrid kuulsas maiade leiukohas olid kõik poisid, paljud neist lähisugulased

Teised uurijad on teatanud, et Mehhikos askeetide leiukohas oli meesvihmajumalale Tlalocile pühendatud tempel, mis sisaldas rituaalselt ohverdatud poiste matmispaika. Ja Verdugo juhitud esialgsed geneetilised uuringud Belize’is asuvas Midnight Terror Cave’is on leidnud, et neli seni hinnatud ohverdatud poissi - vähemalt 55-st, mis sinna umbes 550 ja 900 pKr. vahel maeti - on naissoost.