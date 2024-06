INTERVJUU „KRÄKKERIGA“ | Noor mees, kellele keskkriminaalpolitsei esitas enneolematu kahtlustuse

Forte loomulikult ei kiida mitte mingil moel heaks küberkuritegusid, veel vähem tahame sellega tegelejaid heroiseerida. Selle erakordse juhtumi valguses pidasime aga õigeks anda lisaks süüdistavale poolele sõna ka süüdistatavale. Me ei saa olla 100% kindlad ka selles, et rääkisime just süüteos kahtlustavaga, ent liiga palju temaga räägitust ja tema poolt näidatust nähtust klapib sellega, mida politsei nädala algus avalikkusel teatas.