KUULA | Olukorrast digiriigis: maapiirkondades sideühenduvuse parandamine on üks olulisemaid prioriteete

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi nõunik Raigo Illing toonitab, et sideühenduvuse parandamine maapiirkondades kuulub nii Eestis kui ka enamikus meie naaberriikides kolme olulisima regionaalpoliitilise teema hulka. „See on valdkond, mis nõuab suuri investeeringuid, ja kuna hajaasustusega piirkondades äri tegemiseks ilmselgelt piisavat majanduslikku tasuvust ei teki, tuleb riigil ohjad enda kätte võtta. Seda oleme jõudumööda teinud ja teeme ka edasi,“ räägib Illing.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalveameti sideosakonna juhataja Oliver Gailan märgib, et aasta kuni paari tagant mõõdetakse 4G-levi kiirust erinevais Eesti paigus. Tulemused on näidanud, et näiteks maantee peal sõites on allalaadimiskiirus väga hea – keskmiselt 100 mbit/s. Küll aga esinevad mured endiselt raudteel rongiga sõites. „Kui vaatame, milliseid piirkondi meie tänane raudteetaristu läbib, siis sinna teele jäävad suured metsamassiivid ja looduskaitsealad, kuhu ettevõtjatel pole võimalust maste ehitada. Lisaks mängib rolli ka füüsika – rongi metallkere ja soojust tagasi kiirgavad aknad ei loo parimaid eeldusi interneti levimiseks,“ selgitab ta. Küll aga on tema sõnul eraldi sideprojekt valmimas koos Rail Balticu ehitamisega.