ERIVÄELASE JUTUD | Raivo E. Tamm: valus on kuulata, kui paljud on seoses sõjaga Hispaaniasse kortereid ostnud

„See oli tegelikult minu jaoks valus kuulata selliseid uudiseid, et kui paljud inimesed on seoses Ukraina sõja ägenemisega omale Hispaaniasse kortereid ostnud - nii igaks juhuks. Meid on seal juba rohkem kui Soomes eestlasi,“ avaldas Tamm meelt. „Ma mõtlesin, et see ongi kõige õigem hetk näidata, et mul pole Hispaanias korterit, et ma olen kaitseväeohvitser.“