Mees süüdistab Apple’it selles, et naine avastas ta vestlused prostituutidega

Abielu viimastel aastatel hakkas mees kasutama prostituutide teenuseid, millest ta naine ei teadnud. Et neid vestluseid saladusena hoida, kasutas ta iMessages rakendust oma iPhone’il, kustutades hiljem sõnumeid.

Kuigi ta oli ettevaatlik oma jälgede varjamisel, ei arvestanud ta Apple’i süsteemiga, kus sõnumite ajalugu sünkroonitakse automaatselt pere iMaciga.

The Timesi andmetel avastas naine iMacist aastatepikkused vestlused prostituutidega. Selle tulemusena esitas ta lahutusavalduse samal kuul. Mees kaotas lahutuse käigus ligi kuus miljonit eurot, arvatavasti just petmise pärast.

Nüüd tahab ta oma raha tagasi saada Apple’ilt. Lisaks otsib ta teisi mehi, kes tema kaasusega ühineks.

Mees usub, et Apple ei ole klientidele piisavalt selgeks teinud, et sõnumeid sünkroonitakse sama konto teiste seadmete vahel, isegi kui need on iPhone’ilt kustutatud.

See on siiski ilmselgelt kliendi viga, mitte Apple’i probleem.

Apple’i tugilehtede kohaselt kustutatakse sõnumi või vestluse kustutamisel iPhone’ist see kõikidest seadmetest, kus Messages on iCloudis sees. Samuti on võimalik kustutada iCloudis salvestatud sõnumeid.

Võimalik on ka sõnumite saatmise tühistamine, mis eemaldab need vastuvõtja telefonist. Selle tegemise aeg on aga äärmiselt lühike ja seega mõeldud vigade parandamiseks.

„Kui teile öeldakse, et sõnum on kustutatud, on teil õigus uskuda, et see on kustutatud,“ ütles mees aruandes. Deklareerides, et see oli tema naise jaoks väga jõhker viis teada saada, usub ta, et abielu oleks võinud jätkuda, kui ta oleks saanud temaga ratsionaalselt rääkida.

Lisaks lahutuse rahalistele tagajärgedele ütleb Richard, et see on mõjutanud tema tervist. Paanikahoogude vähendamiseks on ta võtnud väga tugevaid rahusteid ja kartis, et saab südameinfarkti.

„Kui sõnum oleks öelnud, et „Need sõnumid on selles seadmes kustutatud“, oleks see olnud palju selgem,“ lisas Richard.