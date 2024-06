Haridusministeerium otsustas Bolti-Wolti teenuseosutajaid karmimate keelenõuetega mitte tülitama hakata

„Mis puutub Bolti-Wolti, siis need on keeleseaduse uuest redaktsioonist välja jäänud, kuna eeltöö nende ettevõtetega tõi välja seda, et me ei pea vajalikuks seda täiendavalt reguleerida. Põhjus on selles, et taksoteenuse osutajatele kehtib täna B1* keeletaseme nõue. Nii et tegelikult Bolti taksot sõitvad taksojuhid, kui nad omavad teenindajakaarti, peavad tegelikult oskama eesti keelt B1 tasemel. Seega ei ole vaja keeleseaduses vaja midagi täiendavalt reguleerida – nõue juba kehtib,“ selgitas haridus- ja teadusminister Kristina Kallas.