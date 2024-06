PROOVISÕIT | Škoda Superb: veelgi suurem, mugavam ja nüüd ka luksuslikum

Ent Škoda lipulaev pole üksinda naabermaale kolitud. Ka Volkswagen Passati üheksandat põlvkonda ei koostata enam Saksamaal, vaid need väljuvad samast tehaseväravast. Pole ime – tehniliselt on tegu lähisugulastega ja kokkuvõttes tähendab see madalamaid tootmiskulusid.

Uudiseks võib kvalifitseeruda ka asjaolu, et olukorras, kus suuri D-segmendi sedaane-universaale üksteise järel pensionile saadetakse, Škoda isegi ei mõtle sellele, vaid tõi turule juba neljanda põlvkonna universaali ja sedaani (mis on küll sisuliselt luukpära). Esimesena jõuavad meile praktilisemad universaalid ning see oli ka proovisõiduautoks.

Veelgi suurem. Rõhutatult.

Uus mudel sai natuke pikem (4 cm), 5 mm kõrgem (ülikriitiline mõõde, sest miks peaks oma auto ees iga päev pugema ja roomama!) ja pole vist põhjendamatu kiitus, et sedaan näeb tõeliselt kaunis välja. Ka universaal on elegantne ning mõjub hetkel näovärskendust ootava Octavia kõrval hoopis õhulisema ja dünaamilisemana – mõistetagu neid kulunud väljendeid kuidas tahes.

Peale vaadates hakkab kohe silma Škodale omane vagu kapoti keskel. Selle äär järgib radiaatorivõre kuju, mille raam pole enam kroomitud, vaid Škoda väitel on tegu uue materjaliga, mida kutsutakse tumedaks kroomiks. Kuigi viimase keemilist koostist ei avaldata, näeb see kaasaegne välja ning olevat ka igati kestlik.

Superb on suur auto ning disainerid on mänginud erinevate joonekujuliste elementidega, et selle ruumikust veelgi välja tuua. Sisemuses rõhutavad need peamiselt auto laiust (mida on niigi piisavalt), väljaspool rõhutab auto pikkust külgjoon, mis kulgeb esituledest läbi ukselinkide kuni tagatuledeni.

Viimaste külgedel on nüüd uudsed sõrmi meenutavad valgustatud elemendid. Need servad aitavad ühtaegu parandada auto aerodünaamikat ning avardada autot visuaalselt.

Tuled on Superbi mõlemal kerevariandil samad, ent see on ka kõik, mida nad taga jagavad, sest nii sedaanil kui universaalil on erinev tagaosa kujustus.

Ülimugavad istmed