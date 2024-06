VÕRDLUS | Kas Telia uued 5G paketid on eelnevatega võrreldes odavamad või kallimad?

Telia andis 10. juunil teada, et tõi eraklientidele välja uued 5G-d sisaldavad mobiilipaketid. Sel korral kohe kedagi neile üle minema ei sunnita, ent igal juhul on paslik juba ette uurida, on need kasutajate jaoks odavamad või kui kallimad kui senised paketid?