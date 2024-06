„Ladina-Ameerika vasakpoolsetest Islamiriigini välja.“ Putin ähvardab lääne vastastele anda kaugmaarelvad. Keda ta silmas peab?

Vladimir Putin ähvardas anda lääneriikide vaenlastele rakett. Selle avalduse tegi ta välisajakirjanikele korraldatud intervjuus. Putini sõnul ei suuda Ukraina sõjavägi ise Venemaa territooriumi pihta lööke anda. Selleks on tema sõnul vaja süsteemi sisestada raketi lennumissioon ja seda peavad tegema riigid, kes on tarninud nende relvade juhtimissüsteemid - kui jutt käib Storm Shadow tiibrakettidest, siis Suurbritannia, kui ballistilistest rakettidest ATACMS, siis USA.

„Me muidugi täiustame oma õhutõrjesüsteeme ja hävitame need raketid. Kui keegi arvab, et on võimalik saata selliseid relvi lahingutegevuspiirkonda, et Venemaa territooriumi rünnata ja meile probleeme tekitada, siis miks mitte, kuid meil on õigus tarnida sama klassi relvi nendesse maailma piirkondadesse, kus rünnatakse Venemaad ründavate riikide tundlikke sihtmärke,“ ütles Putin.