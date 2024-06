FOTOD | Selline on uus 5-ukseline MINI Cooper

Kolmesilindrilise ja 1,5-liitrise töömahuga bensiinimootori leiab soodsama mudeli ehk Cooper C kapoti alt. 115 kW ehk 156 hobujõudu annab tippkiirseks 225 km/h ning võimaldab paigalt „sajani“ kiirendada täpselt 8 sekundiga. Kombineeritud kütusekulu on WLTP tsükli kohaselt 6,0-6,6 liitrit 100 kilomeetrile. Mõlemad mudelid on esiveolised.

Viieukselise Cooperi teljevahe on 3-ukselise mudeliga võrreldes 72 mm pikem. Kere pikkuse vahe 3-ukselise Cooperiga on 172 mm, ulatudes 4036 millimeetrini. Uue Cooperi laius on 1744 mm ja kõrgus 1464 mm, mis on samas suurusjärgus eelkäija välismõõtudega.