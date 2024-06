Iidse vulkaani südamest avastati üliharuldaste muldmetallide elementide maardla

Kaevandusettevõtte Rare Earths andmetel asub Norra kustunud vulkaani südames Euroopa suurim haruldaste muldmetallide maardla. Ettevõte avaldas maardla kohta aruande, millest selgub, et see sisaldab ligikaudu 8,8 megatonni haruldaste muldmetallide oksiide. Sellest umbes 1,5 megatonni peaks moodustama haruldaste muldmetallid, mida kasutatakse tuulegeneraatorites ja elektrisõidukites. „Ressursihinnang tõstab esile selle maardla kui tõeliselt muutliku vara potentsiaali, mis võib olla turvalise haruldaste muldmetallide tarneahela aluseks Euroopas,“ teatas Rare Earths tegevjuht Alf Reistad avalduses.

Maardla, mida tuntakse Feni karbonatiidikompleksina, asub Oslost edelas Norsjö järve lähedal. Umbes 580 miljonit aastat tagasi oli see aktiivse vulkaani lõõr. Nüüdseks ammu kustunud vulkaani tipp on erodeerunud, paljastades magmaga täidetud lõõri, mille läbimõõt on umbes 2 kilomeetrit.

Magma tahkus karbonatiidiks - see on mineraalne kivim, mis sisaldab spetsiifilisi karbonaadimolekule. Rare Earthsi andmetel sisaldab see kunagi sulanud magma nüüd majanduslikult olulisi haruldaste muldmetallide elemente, nagu neodüüm – magnetite valmistamiseks kasutatav metallelement – ​​ja praseodüüm, mida kasutatakse näiteks lennukimootorites.

Kaevandusfirma teatel on tähelepanu keskmes iidse vulkaani osa, mis asub kuni 468 meetri sügavusel merepinnast. Ettevõtte teatel asuvad maardlad suure tõenäosusega ligikaudu kilometri sügavusel merepinnast.

Ettevõte kavatseb jätkata uuringuid ja rajada paljandi lähedale ka tehase, et puhastada maak haruldaste muldmetallide elementideks. Oxfordi energiauuringute instituudi 2023. aasta aruande kohaselt kaevandatakse umbes 70% maailma haruldaste muldmetallide varudest Hiinas ja seal töödeldakse ka 90% kõigist haruldastest muldmetallidest.

Kuid need 17 elementi, mis on selliste tehnoloogiate jaoks nagu puuteekraanid ja akud olulise tähtsusega, on tegelikult laialt levinud. Erinevad riigid soovivad kindlustada nende mineraalide jaoks oma kodumaised tarneahelad. Näiteks USA-s uurivad teadlased söekaevandusi, kus kaevandustegevus juba käib, et näha, kas haruldased muldmetallid võiksid olla nende kaevanduste jääktoode.