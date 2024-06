Mehitatud lend Marsile on ohus: teadlased leidsid inimeste jaoks Punaselt planeedilt surmaohu

Lennud Marsile võivad olla küsimärgi all. Uues uuringus leiti, et pikaajaline kosmosereis võib mõjutada astronautide neerude struktuuri. The Independent kirjutab, et neerud uuenevad kosmosetingimuste mõjul ja mõnel osal juhtudest ilmnevad kahanemise märgid pärast vähem kui kuu aja pikkust kosmoses viibimist. Leiud võivad ohustada SpaceX-i ja NASA plaane lähikümnenditel astronaudid Marsile saata.

Uuringu läbi viinud University College Londoni (UCL) teadlased ütlesid, et mikrogravitatsioon ja galaktiline kiirgus kujutavad endast tõsist terviseriski. Tulevased missioonid Marsile pole välistatud, kuid teadlased märkisid, et astronautide tõsise kahju vältimiseks tuleb välja töötada meetmed neerude kaitsmiseks. Kosmoselaevade pardal võib rakendada ka taastamismeetodeid, nagu dialüüsimasinad. „Me teame, mis on juhtunud astronautidega suhteliselt lühikestel kosmosemissioonidel, mida seni on tehtud, seoses terviseprobleemide, nagu neerukivide, esinemissageduse suurenemisega,“ selgitas Keith Sue.

Samas märkis ta, et selle ohtliku nähtuse põhjused pole teada, nagu ka pikaajaliste kosmoselendude tagajärjed. „Kui me ei tööta välja uusi viise neerude kaitsmiseks, siis ma ütleksin, et kui astronaut jõuab Marsile, võib ta tagasiteel vajada dialüüsi. Teame, et neerud näitavad kiirguskahjustuse märke hilja; selleks ajaks, kui see ilmneb on liiga hilja vältida probleeme, millel oleks katastroofiline mõju missiooni edule,“ selgitas Sue.