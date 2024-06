Elektriautod ühistranspordiradadelt minema? Kliimaministeeriumile ei paista Järvani idee meeldivat

Kirjutasime eile hommikul, et abilinnapea Järvan tegi kliimaminister Kristen Michalile ametliku ettepaneku keelata elektriautodel ühistranspordiradade kasutamine, kuna elektriautosid olevat juba liiga palju selleks, et neile teiste autode võrreldes soodustusi teha. Lisaks takistavad nad lihtsalt ühistranspordi toimimist ja rikuvad ära ühistranspordi eelisfooride süsteemi .

Kliimaministeeriumi veondus- ja liiklusvaldkonna juht Margus Tähepõld ütles, et tänaseks ei ole elektrisõidukite osakaal kliimaeesmärkide täitmiseks siiski piisav – aktiivses registris on ligikaudu 750 000 sõiduautot ja väikekaubikut, millest elektrisõidukeid on alla 1%.