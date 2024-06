Liikluskindlustuse maksimaalne hüvitis tõuseb 6,45 miljoni euroni ning laieneb elektritõukeratastele ja maastikusõidukitele

„Positiivne on ka seaduseklausel, et kindlustussummasid hakatakse suurendama iga viie aasta tagant vastavalt tarbijahinna muutusele ja neid ei pea muutma enam igakordse Riigikogu otsusega,“ lisas Jesse.

Alates 1. detsembrist peab sõlmima kohustusliku liikluskindlustuse lepingu kõigi üksnes mootori jõul liikuvatele maismaasõidukitele, mille valmistajakiirus ületab 25 km/h või mille valmistajakiirus ületab 14 km/h ning mille mass on suurem kui 25 kg, sõltumata sellest, kas need on registreeritud või mitte.

Jesse märkis, et lisaks kohustatakse seadusega LKF-i pidama oma kodulehel liikluskindlustuse hindade võrdluskalkulaatorit, mis tänaseni on olnud vabatahtlik. „Kuna kindlustusseltsidel on erinev hinnakujundus, siis ühe sõiduki liikluskindlustuse hind võib erineda isegi kordades. Seepärast on muudatus tarbija vaates väga mõistlik ja suunab tarbijaid veelgi enam enne lepingu sõlmimist hindu võrdlema ning tarka valikut tegema,“ selgitas Jesse.