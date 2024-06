Narvast Tartusse ülikooli – põnev ja üllatusterohke seiklus

Loodusteadus on huvitav

Polina õppis Narva Keeltelütseumis ja lõpetas selle kuldmedaliga. „Valisin gümnaasiumis loodusteaduste suuna, mis oli täielikult minu tassike teed,“ kirjeldab neiu. Südames põksus selge soov õppida arstiks. „Mind on alati paelunud meditsiin ja soov inimesi aidata. On nii tore, et saan olla osa sellest, mis toetab inimeste heaolu ja muudab maailma paremaks.“ Nii oli Polina jaoks siht selge – tuleb tulla Tartusse ülikooli. Kirill aga leidis juba põhikoolis, et teda huvitab kõige rohkem bioloogia. Noorukina mõlgutas ta mõtteid arsti või bioloogia teaduri elukutsest. „Minu bioloogiaõpetaja soovitas tutvuda Tartu Ülikooli õppekavadega. Nii hoidsin juba 9. klassist saadik geenitehnoloogia ja arstiteaduse õppekavadel silma peal,“ meenutab Kirill . Pärast Narva Pähklimäe Gümnaasiumi lõpetamist valis ta geenitehnoloogia õppekava, sest teda paelusid eriala paindlikkus ja mitmekülgne väljavaade tööturul või akadeemilisel maastikul.

Tartu paistab Narvast kätte

Mõlema jaoks oli Tartu Ülikooli õppima tulek selge valik. „Valisin Tartu, sest siinne meditsiiniharidus on tipptasemel,“ selgitab Polina erialavaliku tausta. „Tartu tundus elava tudengielu ja inspireeriva atmosfääriga ideaalne valik.“ Kirill aga naudib Tartu kompaktsust: „Mulle meeldib liikuda jalgsi ja Tartu on selleks ideaalne koht, kus kõik on lähedal. Võrreldes pealinnaga ei jookse elu nii kiiresti mööda. Saan nautida loodust, ümbritsevat keskkonda ja Tartu kultuuri.“ Lisaks hindab Kirill ülikoolilinna ainulaadset hõngu. „Mind innustavad õppima ja edasi liikuma teised üliõpilased ning teadmine, et õpime samades õppehoonetes.“ Ta lisab, et suurt tuge pakuvad instituudi abivalmid töötajad ja õppejõud. „Nad jagavad õppetöö vahel lugusid oma tudengiajast, mis muudab õppe nauditavaks ja lõbusaks.“