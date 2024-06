Selgus majas: kui palju peab inimene päevas magama, istuma ja kõndima?

Paljusid huvitab, kuidas õigesti elada – kui palju tuleks päevas magada, istuda ja kõndida, et südame tervist hoida. Melbourne’i Bakeri südame- ja diabeediinstituudi teadlased jõudsid järeldusele, et inimene peaks päeva jooksul magama veidi rohkem kui kaheksa tundi ning istuma ja kõndima vastavalt umbes kuus ja kaks tundi, teatab The Telegraph viitega füsioteraapia osakonna juhatajale ja uuringu autorile, professor David Dunstanile.