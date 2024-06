Vanus annab eelise: noor isane sinitihane naabrinaise juures löögile ei saa

Paariväliseid järglasi on paljudel lindudel, eriti värvulistel. Kui varem vaid spekuleeriti sohipoegade esinemise üle lindude seas, siis täna saab järglase tegelikud vanemad kindlaks teha molekulaarsete meetoditega. Lihtsam võib olla võõrale emasele läheneda vanemal isaslinnul kui noorel, sest kogemust ja n-ö veenmisoskust emast paarituma keelitada on rohkem. Samuti võib eelise anda vanema isase füüsiline tugevus.

Sinitihane (Cyanistes caeruleus) on sotsiaalselt monogaamne – tal on üks kindel partner, kuid paarivälised suhted on sagedased. Sohipoja saamist on lindudel peetud isase initsiatiiviks, kuid ei ole välistatud, et sellest on huvitatud ka emane ning tegutseb aktiivselt. Näiteks hilja pesitsema asunud noor emane suitsupääsuke (Hirundo rustica) kopuleerub paariväliselt vanade varakult pesitsenud isastega. Emane võib eelistada vanemat isaslindu teadlikult, sest vanuse kasvades suudab isaslind toota rohkem seemnerakke ja neid emase suguteedesse kanda.

Saksamaal märgistasid teadlased 13-ne aasta (2007–2020) jooksul ühe metsa sinitihased ning kogusid neilt ja nende pesades sirgunud poegade, aga ka koorumata munadelt või pesas hukkunud poegadelt, DNA proove vanemluse määramiseks: kindlaks tehti 91% poegade geneetilised vanemad. Kokku analüüsiti DNA andmed 1583 pesakonna 13 872 pojal, kellest sohipoegadega pesakondi oli 706, kus kasvas 1633 sohipoega.

Asurkonna lindude mediaaneluiga on üks aasta. Kuigi mõned isendid võivad elada ka üle kümne aasta, olid 46% uuritud metsa sinitihastest üheaastased noorlinnud. Vanalindude ellujäämus on ligikaudu 45%. Keskmiselt 43% pesades on sirgumas vähemalt üks sohipoeg ja 10% järglasi saadakse üle aisa lüües.