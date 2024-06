„Ta teeb täpselt sedasama, mida tegi Brežnev oma viimastel eluaastatel!“ Putini silmalaule on ilmunud kummaline moodustis

Vladimir Putini tervis ja välimus pälvivad maailmas palju tähelepanu. Tema välimuse väiksemadki muutused võivad olla märk terviseprobleemidest. Viimastel nädalatel on Putini vasakul silmalaul märgata turset ja punetust. Kui ta hiljuti ühel Peterburi foorumil esines, oli näha, et see moodustis on suurenenud.