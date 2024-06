Appi võivad tulla vetikad: teadlased on leidnud ootamatu lahenduse, mis aeglustab globaalset soojenemist

Hiina, Suurbritannia ja Portugali bioloogide meeskond, kes uuris Pelagophyceae alamklassi vetikaid, märkas nende võimet toota ainet nimega dimetüülsulfoniopropionaat (DMSP). Seda eritavad aktiivselt mere mikroorganismid, et kaitsta vee soolsuse, temperatuuri ja rõhu järskude muutuste eest. Nüüd selgub, et ka vetikad on võimelised seda tootma. DMSP on dimetüülsulfiidi (DMS) allikas – just see gaas tekitab iseloomulikku „mere lõhna“. Kui see gaas atmosfääri satub, aitavad selle oksüdatsiooniproduktid kaasa pilvede tekkele, mis omakorda peegeldavad osa päikesekiirtest tagasi kosmosesse, kaitstes sellega planeeti kuumenemise eest.