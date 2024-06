Abilinnapea Kristjan Järvani uus ettepanek: elektriautodel tuleb keelata ühissõidukiradadel sõitmine

Eestis on elektriautodel lubatud ühistranspordiradadel sõita alates veebruarist 2015, mil jõustus seda võimaldab liiklusseaduse muudatus. Eesmärgiks oli soodustada ning eelistada elektrisõidukite kasutusele võtmist ja tekitada puhtam ning väiksema müratasemega linnakeskkond.

Kristjan Järvani hinnangul on see seadusemuudatus tänaseks suures osas eesmärgi täitnud ja elektrisõidukite arv on hüppeliselt kasvanud.