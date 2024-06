Apple paneb oma seadmetesse tehisintellekti: ChatGPT integreeritakse Sirisse

Süsteem (või funktsioonide komplekt) nimega Apple Intelligence (AI) on loodud selleks, et lihtsustada kasutajate suhtlemist vidinatega ja see on saadaval sügisel ilmuvates operatsioonisüsteemide uutes versioonides. Ettevõte uuendab ka Siri abilist – aasta lõpuks integreeritakse see OpenAI ChatGPT juturobotiga. Siri saab uue liidese ja mõistab kasutajaga suheldes konteksti paremini.