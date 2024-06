Huvitavad eksperimenditulemused: ajurakud võivad une ajal üritada tulevikku ennustada

Michigani ülikooli teadlaste töörühm uuris ajulainete toimivust rottide ärkveloleku ja une ajal. Näidud kogud enne, selle ajal ja pärast seda, kui loomad lahendasid labürindiprobleeme, et hinnata neuraalset kasu labürindivälisel ajal, näiteks puhkeperioodidel. Selgus, et lisaks labürindi füüsiliste ruumide sidumisele konkreetse närvitegevusega reaalajas võis meeskond töötada ka teises suunas ja kaardistada neuronaalset aktiivsust labürindi punktidega, kui rotid parajasti magasid. Kui rotid pärast magamist labürinti tagasi saadeti, ennustas une ajal mõõdetud närviaktiivsus mõnevõrra viise, kuidas nad keskkonda uurivad. Vasted ei olnud täpsed, kuid need olid piisavalt lähedased, et vihjata seosele unistuste ja tulevaste kavatsuste vahel.