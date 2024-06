„Need on tapnud päris palju piloote.“ Kuidas õnnestus Ukraina luurel hävitada Vene superlennuk ja miks see on oluline

Ukraina sõjaväeluure väidab, et tabas Astrahani oblastis sõjaväelennuväljal seisnud Venemaa viienda põlvkonna hävitajat Su-57. See toimus 8. juunil rindejoonest 589 kilomeetri kaugusel asuval Ahtubinski sõjaväelennuväljal, täpsustas Ukraina luure.

GUR selgitas, et seda tõendavad satelliidipildid. Esimene on tehtud 7. juunil ja näitab tervet lennukit. Teise, 8. juuni foto puhul märgib luure peadirektoraat, et hävitaja läheduses on näha „plahvatuskraatreid ja tulekahjustustest tekkinud iseloomulikke põlemiskohti“.