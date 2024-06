Uuel Golfil on värskendatud näiteks esiosa disain, sealhulgas on Euroopas müügile tulnud autode ninaosas esimest korda valgustatud Volkswageni logo ning varustusvariantides on saadaval ka maatriks-LED esituled. Golf on saadaval nii luukpärana kui ka universaalkerega Variant-versioonis. Uue disaini on saanud ka mõlema kereversiooni IQ.LIGHT 3D LED-tagatuled.