Euroopa Parlamendi valimiste e-häälte lugemine - segadus e-häälte lõpliku arvu osas

E-häälte lugemisel toimub esmalt andmete terviklikuse kontroll, mille käigus veendutakse, et andmed on loetavad, töödeldavad ja korrektselt vormistatud. Seejärel toimub korduvhäälte (kui valija on mitu korda e-hääletanud) ja topelthäälte (kui valija on lisaks e-hääle andmisele ka jaoskonnas hääletanud) eemaldamine ning häälte anonümiseerimine ja krüptograafiline segamine.