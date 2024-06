„Sõja alguses olid kaotused tohutud.“ Kas lääne lennukite kirstunaelaks kujuneb Ukrainas venelaste riuklik salarelv?

Prantsusmaa president Emmanuel Macron teatas neljapäeval, et Pariis annab ukrainlastele hävituslennukid Mirage 2000-5 ja õpetab Ukraina piloote nendega lendama. Prantsuse lennukite Ukrainale andmise võimalust arutati 2023. aasta alguses, kuid siis rääkisid Ukraina ametnikud moodsamatest Rafale hävitajatest. 2024. aasta veebruaris teatas Volodõmõr Zelenskõi, et käimas on läbirääkimised selle üle, et Kiiev saaks lennukid Mirage 2000.

Rääkides valmisolekust lennukid Ukrainasse saata, nimetas Macron konkreetse mudeli: Mirage 2000-5. See on üsna ootamatu, sest paljud sõjaeksperdid, kes arutasid sellise abi väljavaateid, oletasid, et Ukraina õhuväel oleks kasu modifikatsioonist Mirage 2000D, mis on mõeldud maapealsete sihtmärkide ründamiseks. Mirage 2000-5 on eelkõige püüdurlennuk õhulahinguteks, maapealsed löögid ei ole selle spetsialiteet. Ukraina õhuväel on aga praegu puudus kõikidest lahingulennukitest ja seetõttu on igasugune abi siiski teretulnud.