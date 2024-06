KUULA | Olukorrast digiriigis: tehisintellekt võiks tuua meile miljardeid, kuid juurde on vaja tuhandeid spetsialiste

Velsberg ütleb, et tehisaru laialdane kasutuselevõtt aitaks umbes kahe kolmandiku töötavate inimeste igapäevatööd efektiivsemaks muuta. „Fakt on see, et automatiseerimise tulemusel tõesti osad töökohad kaoksid, kuid siiski on tehisintellektil meie majandusele ja inimeste käekäigule ülekaalukalt positiivne mõju,“ selgitab ta.