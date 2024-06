KUULA | Erasmuse taskuhääling. Imar Koutchoukali: eesti keele eripärad teevad selle väga huvitavaks ja ilusaks

Koutchoukali on õppinud mitmetes riikides ning ta toob välja, et Erasmus annab võimaluse osa saada neist ülikoolidest, mida muidu ei saaks lubada rahaliselt või ajaliselt. Ta avab oma arabistika huvi tagamaid ning mis olid tema mõtted, kui ta hakkas hoopis eesti keelt õppima. Olen ilmselt esimene Leideni ülikooli arabistika lõpetaja, kelle kõrvaleriala on eesti filoloogia,“ naerab ta.

Esialgu mõtles Koutchoukali, et kui raske see keel ikka olla saab, aga tunnistab, et see polnud võib-olla kõige targem lähenemine. Tagantjärele, kui ta eesti keelt puhtalt valdab, leiab ta, et eesti keel pole kõige raskem, ent sel on omajagu eripärasid, mis teevad keele väga huvitavaks ja ilusaks. Samuti räägib ta, milliseid keeli ta veel on õppinud, mida õpetab ise Tartu ülikoolis ning miks väikseid keeli üldse õppida maksab ja kuidas aitavad sport ning muusika kaasa akadeemilistele saavutustele.