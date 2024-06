Ei kartnud isegi tiigrit: teadlased andsid teada hiiglaslikust gepardist, kes elas Hiinas miljon aastat tagasi

Uues uuringus analüüsisid teadlased neid jäänuseid koos äsja avastatud kivististega ning hindasid looma kaalu kolju pikkuse, purihammaste kõrguse ning kolju ja selgroogu ühendava luustruktuuri laiuse põhjal. On teada, et selle põhjal on võimalik prognoosida täpselt imetajate kehakaalu. Teadlased leidsid, et A. pleistocaenicus kaalus tõenäoliselt üle 130 kg ja kehamass võis isegi ulatuda 190 kg-ni – kogult ja kaalult seega sarnane tänapäevase tiigri (Panthera tigris) või lõviga (Panthera leo). See liik oli oluliselt raskem kui tänapäevased Aafrika gepardid (A. jubatus), kes kaaluvad 34–64 kilogrammi.