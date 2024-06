Uus auto Eestis: põhjaliku värskenduse saanud Volkswagen Tiguan

Sõltuvalt varustusastmest on autol erineva suurusega multimeediaekraani, neist suurim on 15-tolline pirakas. Minu autol oli see veidi väiksem:

Istmed on ka igas suunas elektriliselt juhitavad. Osadel versioonidel on olemas neljasuunaline nimmetoe reguleerimine. Istmesoojendus ja -ventilatsioon lisaks. Auto heliisolatsioon on suurepärane ja välist müra jõuab autosse päris vähe.

Auto külgedel näeme nii ees kui taga õige pisut kaarjaid liikuvust andvaid jooni, millega haakub märksa sirgem tootjale omane sirge joon kere allosas. Valge auto puhul annavad stiilset kontrasti mustad katusereelingud, peeglid ja veljed. Ukse käepidemed on eelkäijaga võrreldes madalamal. Rattad on kuni 20-tollised ja rattakoopaid ümbritsevad kaared märksa jõulisemad kui varem:

Sama disainikeel saab jätku ees – ikka logo keskel ja tuled servadel ning kogu lahendus kaetud läbipaistva plastiga. Uus kapotiosa lahendus rõhutab selgelt sellele, et tegemist ei ole mingisuguse mahtuniversaali vaid tõesti linnamaasturiga. Eripäraks on kõrgem, võimsama välimusega esiosa. Puhta disainiga esiosa tõstab esile ka seda, et õhutakistustegur on paranenud 0,33-lt 0,28-le:

Välimuselt on auto silmatorkav ja tähelepanu köitev, oma paaripäevase proovisõidu ajal tabasin kümneid uudistavaid pilke. Pidama jäid need just tuledel, nii esimestel kui tagumistel – ning tuled on saanud tõesti täiesti uue väljanägemise.

Selle ekraani kõige kasutatavam funktsionaalsus on kahtlematult iga sõidu alguses kiiruseületamise hoiatuse väljalülitamine. VW võiks veel vaeva näha ja selle ühe puudutusega kaotavaks muuta, hetkel tuleb ekraani üleribale vajutada, siis see tüütu eurofunktsionaalsus välja lülitada ja siis koduekraanile naasta.

Ekraani all on jätkuvalt alles mõned svaibitavad pinnad helitugevuse ja temperatuuri reguleerimiseks. Miks need düsfunktsionaalsused ikka veel alles on, ma ei tea. Roolilt kaotas õnneks VW need puutepinnad juba ära ja seal saab taas inimese kombel nuppudele vajutades asju ajada.

Mõnevõrra üllatav on käiguvalitseja asukoht ja toimivus. Selleks on disainitud pulk rooli taha sinna, kus asub tavaliselt kojameeste juhthoob. D-käigu sisselülitamiseks tuleb selle pulga otsa keerata päripäeva ja R-käigu valimiseks vastupäeva. See tähendab omakorda, et kojameeste juhtimine on viidud roolist vasakule – sinna, kuhu selle on pannud veel vist vaid üks autotootja maailmas ja seegi Saksamaalt.

Väga mugav asukoht on disainitud aga mootori võtmevaba käivitamise nupule – see asub kohe kahe istme vahel täpselt parema käe sõrmede ulatuses:

Uus Tiguan on umbes kolm sentimeetrit eelkäijast pikem, kuid kõrgus, laius ja teljevahe jäävad peaaegu samaks. Kolmanda põlvkonna Tiguani pagasiruumi mahutavus on kasvanud 37 liitri võrra 652 liitrini.

Auto mootorite osas on peamiseks uuenduseks see, et lisandunud on pikamaa pistikhübriidid (eHybrid, võimsusega 204 ja 272 hj): ühe laadimisega saab elektriliselt sõita kuni 120 kilomeetrit. Toitjaks on 19,7 kWh kõrgepingeaku.

Saadaval on ka turbodiiselmootorid (TDI), turbobensiinimootorid (TSI – mõlemad 2,0-liitrised neljasilindrilised mootorid) ning poolhübriidsüsteemiga varustatud turbobensiinimootorid (eTSI – 130 ja 150 hj, 1,5-liitrised neljasilindrilised turbomootorid). 142 kW Tiguan 2.0 TDI standardvarustuses on 4MOTION nelikveosüsteem, nelikveoliste versioonide maksimaalne veojõud on kuni 2300 kg. Kõigil teistel Tiguanitel on esivedu.