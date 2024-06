Kas kohviubadel olev õli mõjutab maitset?

Enne kui me käsitleme kohvi ja kohviubade tehnilisi üksikasju ning röstimisprotsessi, mis aitab luua kohvi, mida me kõik armastame, peaksite mõistma, et sellel on palju nüansse. Õlised kohviubad võivad olla ühe inimese lemmikuks, samas kui teine inimene ei kaaluks kunagi nende puudutamist. Ja see on täiesti normaalne!

Röstimisprotsess

Pisut arusaamist röstimisprotsessist võib aidata palju kaasa. See võib muutuda keeruliseks, kuid kui lühidalt kokku võtta, siis on olemas „esimene pragunemine“ ja „teine pragunemine“, mis on seotud oa kesta avanemisega, et osa sisemuses olevatest ühenditest, sealhulgas gaas, pääseksid välja.

Tavaliselt toimub see „teise pragunemise“ ajal ja te võite kuulda ka õli särisemist, nagu kuumal pannil. See tuleneb sellest, et oa sees olev õli on jõudnud pinnale lähemale ja seetõttu on see kuumusega kokkupuutes ning osa õli võib isegi lekkida.

Röstimise käigus tekkinud õli on tunduvalt nähtavam, kui olete valinud tumeda rösti, mille puhul kestab röstimine kauem. Röstitase on kindlasti seotud õliga ja tumeda rösti puhul on tõenäolisem, et saate õlise tulemuse, kuid tegelikult võivad heledad ja keskmised röstid sisaldada rohkelt õli ja kui see on jahvatatud, võib see ka välja tulla.

Röstiprofiil ja maitse

Kohviubade rösti tase muudab maitset väga palju, kuid kas õli on selles süüdi? See oleneb teie arvamusest. See on midagi „kana ja muna“ situatsiooni sarnast, kuid üldiselt võib öelda, et mida rohkem õli on näha, seda tõenäolisem on, et teie kohv on tumeda ja kibeda maitsega.

Kergema röstimise puhul jääb õli pigem ubade sisse ja see võib anda teile palju magusama ja peenema maitse, mitte nii tugeva maitse, mida me mõnikord täheldame, kui tegemist on tugeva tumeda röstimisega.

Tumedamad, õlised röstid võivad ka hävitada kohvi looduslikke maitseid ja kaotada kohvisortide peeneid erinevusi, mida saab osta. Kui te kavatsete osta tõesti kvaliteetset, ühe päritoluga kohvi, siis võib heledam röst tagada, et te saate tõelise maitse elamuse.