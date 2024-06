Nõukogude Liidust maailma vallutama läinud Tetrise arvutimäng sai 40-aastaseks

Idee põhines klassikalisel pentomino mängul, kus erineva kujuga geomeetrilised nurgelised kujundid tuleb täpselt kokku panna teiste kujundite külgedega. Tetris viis ellu väga sarnase idee: mängija peab asetama langevad geomeetrilised kujundid, millest igaüks koosneb neljast ruudust (neid nimetatakse ka „tetraminoks“), klaasi sisse, nii et need moodustaksid pidevad jooned - servast servani.

Lugu sellest, kuidas Tetris läbis raudse eesriide, on seiklusromaani vääriline. 1989. aastal puutus selle mänguga kokku toona Jaapanis töötanud Briti programmeerija Henk Rogers tööreisil Ungaris. Mõistes nõukogude mängu kommertslikku potentsiaali, otsustas Rogers selle välja anda kaasaskantavates mänguseadmetes. Selleks tuli aga esmalt osta litsents – see tähendab hankida arendajalt luba. Selle otsimine viis briti peagi Moskvasse, mis alles hakkas pärast pikka külma sõda vaikselt üles sulama.

Moskvas ringi liikumiseks palkas Rogers endale autojuhi, naisterahva, kellest sai ühtlasi tema tõlk. Naine viis ta Elektronorgtehhi, Nõukogude institutsiooni, mis importis ja eksportis seadmeid ja tarkvara. Loa saamine osutus keeruliseks. Tõlk keeldus resoluutselt temaga sisse minemast, viidates sellele, et „teda ei kutsutud sinna“. Olles julgust kogunud, läks ta üksi sisse ja suutis ise kuidagi seletada, et on huvitatud Tetrise õiguste ostmisest. See tekitas Nõukogude ametnikes palju segadust.